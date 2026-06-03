浦和レッズは3日、元スウェーデン代表FWイサーク・キーセ・テリンが契約満了に伴い、今シーズン限りで退団することを発表した。今月24日で34歳のテリンは、身長190センチメートルのセンターフォワード。これまでスウェーデンやフランス、ベルギー、ドイツ、トルコ、UAEなどを渡り歩き、アンデルレヒトやボルドー、レヴァークーゼンなどでプレーした経験を持つ。直近では2022年3月からマルメ（スウェーデン）に3度目の所属を果