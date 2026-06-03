松本山雅FCは3日、DF高橋祥平が明治安田J2・J3百年構想リーグをもって現役を引退することを発表した。高橋は1991年生まれの34歳。東京ヴェルディのアカデミー出身で、2009年には2種登録された後、翌2010年にトップチームへ昇格し、2012年までプレー。2013年に大宮アルディージャ（現RB大宮アルディージャ）へ移籍すると、2015年にはヴィッセル神戸に加入し、2シーズンプレー。2017年にジュビロ磐田に移籍し、2020年の東京Vへ