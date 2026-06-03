大規模な災害に備え、波佐見町は県キッチンカー協会と炊き出し支援に関する協定を結びました。 波佐見町役場の玄関前に並んだのは、だご汁や焼きそばなどを販売するキッチンカーです。 県内94の事業者が加盟する県キッチンカー協会は、災害時の支援に関する協定を波佐見町と結びました。 大規模災害が起きた時に、避難所などでキッチンカーでの炊き出しができるようになります。 （前