43人の犠牲者を出した雲仙・普賢岳の大火砕流から、6月3日で35年。 島原市の小・中学校で続けられているのは、災害の記憶を継承する取り組みです。 島原市の第四小学校で行われたのは、大火砕流の発生当時に被災した大野木場小学校の教諭だった下田 恭子さんの講話です。 約150人の児童が、6月3日に小学校がどんな状態になったのかという話に耳を傾けました。 （下田 恭子さん） 「黒い煙がもくもくと学校に