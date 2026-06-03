東京に行けば輝ける。きれいになれば人生が変わる。お金さえあれば愛される。そんな“わかりやすい希望”は、疲れているほど魅力的に見える。だが同時に、それは依存へつながり、気づけば自分の輪郭を削っていく。本記事では、上京と格差、ギャラ飲み、パパ活、整形といった現代の誘惑を入り口に、「一度しかない人生で本当に大切なもの」を問い直すマンガを5作集めた。笑える話ではなく、明日の自分の話として刺さるはずである