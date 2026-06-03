俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは6月2日、投稿を更新。橋本さんの美しさが際立つ肩出しショットを公開しました。【写真】橋本環奈の肩出しドレス姿「爆ビジュ最高」同アカウントは「映画『キングダム 魂の決戦』ワールドプレミアでした！いよいよ始まりますね７月17日公開です！」とつづり、1枚の写真を投稿。黒を基調としたドレスを着用した橋本さんの姿です。ドレスからは美しいデコルテがあらわに