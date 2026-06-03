女優の尾碕真花（おさきいちか）と所属事務所・オスカープロモーションの間で起きた退所トラブルが、深刻な対立へと発展している。【写真】「美しい」セカンド写真集の会見に参加した尾碕真花食い違う尾碕真花とオスカーの主張尾碕は6月1日、自身のInstagramで5月31日付の事務所退所を報告し、《多くを学ばせていただいた事務所には感謝している》と心境を明かした。一方でオスカー側は同日、公式サイトで尾碕の退所を否定。《