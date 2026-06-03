漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が3日、自身のサブアカウントを更新。アニメ『超かぐや姫！』に登場する彩葉のイラストを投稿した。【画像】ケモ耳が可愛い彩葉！『To LOVEる』作者が描いたイラスト定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回は「ラクガキ『超かぐや姫！』より酒寄彩葉さん」と楽器を弾くイラストを公開。作品を見た感想も語り「少し前に観ましたが、V