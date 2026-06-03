◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(3日、東京ドーム)オリックスの先発・曽谷龍平投手が7回1失点で降板しました。初回には四球でランナーを背負うも、無失点の立ち上がりとした曽谷投手。その後も自身の代名詞である曲がり幅の大きいスライダー、“ジェットコースタースライダー”で巨人打線をほんろうし、三振の山を築きます。7回には1アウト走者なしの場面から、巨人・ダルベック選手の一発を浴び失点。それでも7回を投げ