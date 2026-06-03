三田証券元取締役から聞いた上場企業の未公表情報を基にインサイダー取引をしたなどとして、金融商品取引法違反に問われた会社役員の男（４４）の初公判が３日、東京地裁（駒田秀和裁判官）で開かれた。男は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。起訴状などでは、男は２０２４年８月、モーター大手・ニデックが工作機械大手・牧野フライス製作所に対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施するとの未公表情報を、