人気ユニットの行方は――。米国・ＷＷＥで活躍する戸澤陽（４０）の周辺が、慌ただしくなってきている。タッグパートナーの巨漢オーティス、昨年１１月に女子インターコンチネンタル（ＩＣ）王者に輝いた元チアリーダーのマキシン・デュプリと、ユニット「アルファ・アカデミー」を組んできた。ＷＷＥ在籍１０年目は２月に世界タッグ王座に挑戦し善戦するなど存在感を示したが、このところ戸澤のセコンドを務めてきたマキシン