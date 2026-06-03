新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」３日後楽園大会のＢブロック最終公式戦で、ロビー・イーグルス（３６）が豹（２９＝ドラゴンゲート）から６勝目を挙げ準決勝（５日、高崎）進出を決めた。勝てばブロック突破が決まる状況で豹と激突したイーグルスは、得意の足攻めで試合の主導権を握る。四足歩行からの飛び突き式ＤＤＴ、バックドロップホールドで反撃を許しながらも、Ｈｕｎ