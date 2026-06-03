ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１２戦三国プリンスカップ」は３日に開催予定だった２日目が台風接近で荒天が予想されるため、１Ｒから中止・順延。４日に改めて２日目が行われる。２日に行われた初日に好走したのが中本大樹（２３＝福井）だ。前半１Ｒは２コースから差して２着。後半１１Ｒは３コースからコンマ１３の好Ｓから豪快にまくって快勝し、３連単万舟を演出。２走２、１着の好発進を