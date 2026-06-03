俳優の吉田鋼太郎（６７）が３日、都内で行われた「第４５回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』」授賞式に出席した。芸能部門で受賞した吉田は２０２１年３月に長女、昨年１月に次女が誕生。授賞式では「ベスト・ファーザー賞の方々中で最年長。子供たちの年齢も１番下。僕は６７歳なんですけど、上の娘が５歳、下の娘が１歳。年齢的にはベスト・グランドファーザー賞」と語り、会場の笑いを誘った。スーツで出席した吉