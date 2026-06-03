高市早苗首相は３日に行われた参議院本会議に出席。２０２６年度補正予算案をめぐり、官邸で報道陣からのぶら下がり取材（５月２５日）に応じた際、官邸サイドが質疑応答の質問を「全社で１度ということで」と求めたことに関する追求を受けた。ぶら下がり取材は冒頭で高市首相が補正予算案の内容について説明。その後、質疑応答となった際に、幹事社の記者が「質問は全社１度ということですので、幹事社の方からまとめてお聞き
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