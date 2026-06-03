東京・渋谷で大規模再開発が続いている。東横線の地上駅や桜丘町の古い街並みは姿を消し、「世界都市化」が進む一方、センター街の入り口にある老舗「大盛堂書店」はいまも変わらず営業を続けている。実はこの書店は、天才作家・三島由紀夫と深い縁を持つ。ジャーナリストの末並俊司さんがリポートする――。写真＝時事通信フォト三島由紀夫（1968年10月撮影） - 写真＝時事通信フォト■今も昔も「よそ者」だと感じさせる場所時代