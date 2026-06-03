【モデルプレス＝2026/06/03】福田雄一監督が6月3日、都内で開催された『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）完成披露試写会に、渡辺久美子、ジェシー（SixTONES）、あの、長谷川忍（シソンヌ）とともに出席。イベント2日前に作品が完成したことを明かした。【写真】STARTOアイドル、紅白出演美女と協力プレイ◆福田雄一監督、イベント2日前に作品完成福田監督は「今日これから観ていた