【楽天スーパーSALE】 開催期間：6月3日20時～6月11日1時59分 【Dyson Digital Slim Fluffy】 通常価格：68,354円 セール価格：33,980円 楽天は、開催中の「楽天スーパーSALE」において、ダイソンのスティッククリーナー「Dyson Digital Slim Fluffy」を通常価格の約半額となる33,980円で販売する。