◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（３日・東京ドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が９号ソロを放った。「４番・一塁」で先発出場。０―３の７回１死で先発右腕・曽谷の高め１４６キロ直球を逆らわずに打ち返すと、打球は長い滞空時間を経て右翼ポール際に飛び込んだ。打球速度は１６１キロ、角度は４０度だった。「打ったのは真っすぐ。いい角度で飛んでくれたね。逆転できるように頑張るよ」と満足げ