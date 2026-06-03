お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が「俺のオンナ」を披露した。庄司は３日までに自身のインスタグラムを更新。「＃俺のオンナ」とハッシュタグを付け、「ランチ料理を待ってる間に撮って良いよって許可が出たので撮ったけどマッ…マブい」とつづりで元モーニング娘。の藤本美貴の写真をアップした。この投稿には「相変わらずまぶいぜ！庄司の女」「ぎゃくにミキティの庄司さんへの愛が見えるわ」「俺のオンナきたーー！