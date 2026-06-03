◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（３日・バンテリンドーム）ソフトバンクが、６回に一挙５得点で逆転に成功した。５回に先発・松本晴が大量４失点も、直後の攻撃で打線が意地を見せた。６回先頭の近藤が右中間二塁打を放ち、栗原が右翼へ４試合連続打点を挙げる適時二塁打で続いた。なおも無死二塁から山本祐も左前適時打。２点差に詰め寄り、２死満塁から相手バッテリーミスで１点差に詰め寄り、２死二