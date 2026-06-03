普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「臨機応変」or「臨機往変」正しいのは？「応」と「往」は紛らわしい漢字ですよね。いったい「臨機応変」と「臨機往変」では、どちらが正しいでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみ