◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（３日・マツダスタジアム）広島・マツダスタジアムに“赤いきつね”が出現した。５回終了のイニング間でファイターズガール６人が登場し、エスコン名物のきつねダンスを披露した。この日は来場者全員にカープカラーの「赤いきつねの耳カチューシャ」が配布された。ファイターズガールも赤いカチューシャを身につけダンスを披露。スタンドのカープファンも敵軍ではあるがきつ