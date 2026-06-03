武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。お伝えしています台風6号、県内では心配していたほどの雨風ではありませでしたが、全国では大きな被害をもたらしていますね。平島気象予報士特別警報や線状降水帯発生の情報が相次いで発表され、緊迫した状況が続いています。台風６号は現在、千葉県の東にあって東北東へ進んでおり、あすの昼前には温帯低気圧に変わる見込みです。今回の台風は、太平洋側を中心に記録