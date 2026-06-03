声優の渡辺久美子が3日、都内で行われたアニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（26日公開）の完成披露試写会に登壇。愛犬との旅行について明かした。【写真】かわいい！敬礼ポーズでほほえむあの絆を通じて奮闘するケロロ小隊にちなみ、最近友情や絆を感じたエピソードを聞かれた渡辺は、「愛犬」とフリップで回答。最近、長年飼っているヨークシャ