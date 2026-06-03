全国に被害をもたらした台風6号は、きょう日中、県内に最も近づきました。県内にはこれまでのところ雨や風の警報は出されず、大きな被害は確認されていません。一方で鉄道や空の便など交通機関に影響が出ました。台風6号は本州の南岸を東へ進んでいて県内には、きょう日中に最も近づきました。この後は徐々に遠ざかる見込みで富山県では海上でも暴風の可能性は低くなりました。きょうの最大瞬間風速は、午前中に朝日町で20.6メ