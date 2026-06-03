米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア（SSFF & ASIA）』が、日本直販とタッグを組み、世界中のクリエイターを対象とした「ショートドラマ企画コンテスト」を開催する。Web3.0クリエイタープラットフォーム「LIFE LOG BOX」と連携し、映像クリエイターの発掘とオリジナルIPの創出を目指す取り組みとなる。【画像】『SSFF & ASIA』世界向けショートドラマ企画コンテス