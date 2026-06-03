◇交流戦中日─ソフトバンク（2026年6月3日バンテリンドーム）歓喜は一瞬、ほんの一時だった。5回2死二塁から村松が左前適時打。5月31日のオリックス戦4回以来、19イニングぶりの得点を刻み、さらに細川が7号3ラン。今季2度目の1安打零封負けを喫した前日2日のうっぷんを晴らす攻撃に、スタンドは沸き返った。それなのに…。竜党に至福のときは長く続かない。5回無失点と好投していた先発・桜井が突然、乱れる。先頭の近