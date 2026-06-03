ノルウェーのホーコン皇太子を出迎えられる天皇陛下＝3日午後、皇居・御所（代表撮影）天皇、皇后両陛下は3日、ノルウェーのホーコン皇太子を皇居・御所に招き、夕食を共にされた。これまで皇太子と交流を重ねており、天皇陛下は車寄せで出迎え、笑顔で握手を交わした。陛下とホーコン皇太子は午前、東京都内で開かれた「世界島しょ国海洋会議」に出席し、そろって国連関係者の基調講演を聴いた。秋篠宮ご夫妻もこの日、東京