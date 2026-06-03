各界の最もすてきなお父さん「ベストファーザー」に贈られる今年のイエローリボン賞に、俳優の吉田鋼太郎さん（67）や講談師の神田伯山さん（42）、お笑いコンビ「ハライチ」の沢部佑さん（40）らが選ばれ、3日に東京都内で授賞式が開かれた。幼い娘2人を育てる吉田さんは「家事と名の付くものは全部やる」ことで家族に愛情を注いでいる。出演中の舞台「リア王」では頑迷な父を演じるが「僕自身は娘たちの声に耳を傾けられる父