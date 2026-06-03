ボートレース多摩川の6日間シリーズG3「オールレディースリップルカップ」は3日、5日目に準優勝戦3戦が終了。4日、最終日の12Rで行われる優勝戦出場メンバーが出そろった。なお5日目は台風6号の通過に伴い強風が吹いたため、全レースで安定板を使用。2R以降は周回を2周に短縮してレースが行われた。中里優子（53）は準優勝戦第1弾の10Rを3コースから差して2着。イン細川裕子が後手に回り、2コースの前田紗希が捲っていったた