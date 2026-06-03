台風について。関東はけさ、大雨となり、冠水被害が相次ぎました。各地の様子を取材しました。6月3日の午前4時半ごろに和歌山県に上陸した台風6号。けさ、関東各地で大雨や暴風をもたらしました。記者「地面に強く叩きつけられるように雨が降っています」東京は、午前10時20分までの3時間で、6月の観測史上最大となる105ミリの雨を観測しました。JR山手線は一時、内回り・外回りともに遅れが発生。通勤・通学客などに影響が出まし