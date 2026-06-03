ド迫力のIカップボディを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季さんが、グラビアマガジン「ENTAME36℃」（徳間書店）vol.05に登場しました。【写真】透き通るようなつるん陶器肌の麻倉瑞季さんバンドゥビキニを着こなした麻倉さんは物憂げな表情で深い谷間を見せつけるようなポーズを披露しています。自身のＸでは「『ENTAME36℃ vol.05』 に初掲載されています！ 一問一答で沢山私のこと話しましたよ