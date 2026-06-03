きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第4話お金持ちと結婚した姉【編集部コメント】お母さんがハルミさんに投げかけた「若さしか売りにならない」という言葉がひどすぎて引いてしまいます。アキナさんはわかりやすく優