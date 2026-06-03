仕様変更で一充電での走行距離がアップ！BMWジャパンは2026年5月26日、BEV（バッテリー式電気自動車）モデル「iX1（アイエックスワン）」の仕様を変更し、発売しました。BMWのiX1は、コンパクトSUV「X1」シリーズをベースとした電気自動車です。2022年に初代が登場し、BMWのスモール・コンパクト・セグメント初の電気自動車として導入されました。【画像】超カッコイイ！ これが全長4.5mサイズの新「“四駆”コンパクトSUV」で