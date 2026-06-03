凶悪犯罪に加担してしまういわゆる「闇バイト」の危険性について、ゲームで疑似体験しながら学ぶ授業が高松市の高校で開かれました。 【写真を見る】【闇バイト】「どんな手口で勧誘される？」「なぜ抜け出せなくなる？」高校生がゲームで疑似体験【香川】 （ゲームの制作者）「今みんなとかみんなよりももっと年下の中学生とかがばんばん逮捕されているのが闇バイトの事件なんです」「闇バイト」に巻き込まれ