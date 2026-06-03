アトリエカーで全国を旅しながら心が動いた瞬間を作品にしている画家。武久輝也さん。ふるさと岡山で初めてとなる作品展が瀬戸内市で開かれています。 【写真を見る】アトリエカーで全国を旅する画家・武久輝也さん「竹久夢二はずっとちっちゃいときから意識していた画家」ふるさと岡山で初めての作品展 岩絵具やアクリル絵具で描かれた力強く、躍動感のある作品。 夢二郷土美術館創立60周年を記念した作品展です。