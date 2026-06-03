懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょう放送したニュース」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、過去の6月3日のニュースを見ていきましょう。 【写真をみる】真っ白な“ツバメ” 岡山が世界とつながる「国際空港」誕生 まずは、35年前のきょう。岡山とソウルを結ぶ定期便が就航しました。ライトブルーの大韓航空機がソウルからの定期便第1便として到着し、韓国の民族衣装・