仲のいい友だちができない……わが子がそう悩んでいると、ママとしては気がかりになるものです。とくに小学校高学年に差しかかる時期は、友だち関係が少しずつ固定化していくようにも見え、不安が募ることもあるでしょう。『固定の友だち、いつできた？小4の女子でなかなか固定の友だちができず、悩んでいる様子。社交性はある方だけれど、良くも悪くも主張が強めで、諭すけれどなかなかなおらない』投稿者さんの娘さんは、クラ