実際の投票用紙や投票箱を使って児童が模擬投票を行う本物さながらの選挙体験教室が群馬県前橋市の小学校で開かれました。 この体験教室は、子どもたちに選挙を身近に感じてもらい、将来の投票率の向上につなげようと前橋市選挙管理委員会が開いたものです。３日は、前橋市の大胡東小学校の６年生約６０人が参加しました。 はじめに、立候補者役の３人による演説が行われ、児童はそれぞれの公約に耳を傾けながら、誰に投票する