群馬県高崎市は３日、県内でことし初めてはしかの感染者が確認されたと発表しました。 はしかに感染したのは高崎市に住む男性（３０）です。市によりますと、男性は５月２０日にベトナムから帰国し、２９日に発熱などの症状が出ました。６月１日に高崎市内の医療機関を受診し遺伝子検査の結果はしかの感染が確認されたということです。男性は現在、回復に向かっていて不特定多数の人との接触はないということです。 県内ではし