群馬県安中市の夏の風物詩「磯部簗」が９日オープンするのを前に、市の観光キャンペーンレディが群馬テレビを訪れました。 群馬テレビを訪れたのは安中観光キャンペーンレディと磯部簗の関係者です。安中市の夏の風物詩とされる「磯部簗」は碓氷川のほとりで新鮮なアユ料理を楽しめる食事処で去年は期間中、県内外から約６０００人が訪れました。 物価が高騰する中、磯部簗では今シーズン、コー