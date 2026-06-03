大型の台風６号の影響で群馬県内は、３日の昼前にかけて雨が降り、朝の通勤・通学に影響が出ました。 大型の台風６号は、３日正午ごろ県内に最も接近し、午後６時現在は房総半島の沖合を東よりに進んでいます。このあとは次第に関東地方から離れ、４日には温帯低気圧に変わる見込みです。 前橋地方気象台によりますと、２日午後４時の降り始めから２４時間の雨の量は、高崎市榛名山で９９ｍｍ、藤岡で９３．５ｍｍ、伊勢崎で９