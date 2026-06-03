【資料】新生児 群馬県で去年生まれた日本人の子どもの数は８９５０人で過去最少となり、初めて９０００人を割ったことが分かりました。 厚生労働省が３日に公表した人口動態統計によりますと、群馬県の去年の出生数は前の年から３８４人減って８９５０人でした。過去最少を更新し、初めて９０００人を割りました。県内の出生数は「第二次ベビーブーム」の１９７３年には３万２５０７人でしたが、２０２３年