米国発のパターメーカー4社による、仁義なき“六角マレット戦争”が進行中だ。現地2日、米国L.A.B. GOLFが新形状の『VZN』を公開し、変形「六角」の『Spider Tour X』を思わせる形のライ角バランスパターの発売をアナウンスした。【画像】変形「六角」で各社が寄せ過ぎ！大手4社の六角マレットはどれが構えやすい？先週は2025年の「全米オープン」覇者である、同社パター愛好者のJ.J.スポーンが『OZ.1i HS』へ移行していたが、同社