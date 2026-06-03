◇交流戦日本ハム―広島（2026年6月3日マツダスタジアム）日本ハム・伊藤大海投手（28）は5回6安打3失点で降板となった。2番手はここまで全8試合先発の加藤貴を起用した。伊藤は交流戦8勝4敗だが、広島戦は過去1勝3敗と相性がよくない相手。初回に3点を失う苦しい展開で5回までに103球以上を要した。打線は3回に1死二塁から水野の左前適時打で1点を返したが、続く2死一、二塁では郡司が二ゴロに倒れるなど打線の援護に