全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は、老舗洋食店で修行した夫婦が営む洋食店を紹介します。老舗の味を守りながらも独自の味を感じられる人気のオムライスとは？ 長岡市に店を構える『レストラン喫茶ぽっぽ』。 こちらの店の人気メニューがとろとろの半熟オムライスに牛すじのデミグラスソースがかかった〈牛すじオムライス1230円〉です。 もちろん、その特徴は卵にあります。 【レストラン喫茶ぽっぽ安達央シ