◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(3日、東京ドーム)巨人のダルベック選手が7回、18試合ぶりとなる第9号ソロを放ちました。対したのはオリックスの先発は曽谷龍平投手。持ち味としている落差のあるスライダーなどでほんろうされ、巨人打線は6回までわずか1安打に抑えこまれていました。そんな中、6回には緊急登板となった2番手・森田駿哉投手がオリックス打線につかまり失点。3点ビハインドとされていました。それでも7回