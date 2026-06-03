タレントの三田寛子（60）が3日、水曜パートナーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。5月30日に行われた長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の挙式・披露宴を振り返った。挙式・披露宴は東京・紀尾井町のホテルニューオータニで開かれ、各界の関係者1000人が祝福した。披露宴の中ではお笑いタレント・AMEMIYAが新郎新婦の馴れ初めやプロポーズまで