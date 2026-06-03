女優の安達祐実(44)が2日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。女優以外に挑戦してみたかった職業について語った。番組では、俳優の柄本時生と共演し、トークを展開。お互いの好きな食べ物について話す中で、安達は「私、辛いものが好きだから。本当に自由に自分の好きな物を食べていいよって言われたら、絶対辛いものを食べてる」と明かした。柄本が「僕、辛い物は全く駄目です。口がもう(